Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe revine la Antena 1, dar nu la Acces Direct! Dupa o binemeritata pauza, in care si-a dedicat timpul celor doi copii ai familiei, o vom vedea din nou pe micul ecran. Nu la Acces Direct, ci intr-un proiect cu totul nou pentru ea. Telespectatorii o vor putea urmari la carma celui mai iubit…

- Luni, PSD va depune a doua moțiune de cenzura impotriva lui Ludovic Orban, dupa ce prima, cea de la inceputul lui februarie, a trecut cu 261 de voturi, un record in istoria democrației romanești. Sarmiza Andronic, Analist politic, a explicat, la Antena 3, cum ar fi putut PNL sa evite a doua demitere…

- Cum sa purtam sosetele Desi s-ar putea sa nu credeti asta, sa stiti ca sosetele sunt importante, chiar fundamentale in garderoba fiecarui barbat, dar si in garderoba unei femei. Fie ca vorbim despre sosete scurte dama sau barbati, sau sosete lungi, acestea nu sunt folosite doar pentru confort. Din…

- Autoritațile portugheze au pus in aplicare noi reguli de intrare in țara pe cale aeriana, in contextul actualelor condiții de pandemie. Astfel, cetațenii țarilor din afara UE, care calatoresc in scop profesional, de studiu, de reintregire a familiei, din motive de sanatate sau din motive umanitare in…

- Jurnalistul Victor Ciutacu il ataca din nou pe fostul sau coleg de la Antena 3 Radu Tudor. Dupa ce Tudor a afirmat intr-o emisiune ca Raed Arafat doarme doar cateva ore pe noapte de la debutul pandemiei, Ciutacu s-a enervat.Citește și: Familia barbatului care a SARIT pe geam de la etajul 6…

- Acum un an, Selly aparea pe coperta Revistei Capital și povestea despre planurile lui de viitor. Spunea ca peste 10 ani se vede activand tot in online și ca televiziunea l-a fascinat de mic. Prezent in emisiunea lui Mihai Gadea, acesta a primit oferta de a se alatura Antena3 cu un proiect media,…

- Liliana Agheorghicesei, o antreprenoare din Suceava, a trait momente de coșmar dupa ce a fost infectata cu noul coronavirus, intrucat a fost internata in spital de 62 de zile, timp in care a fost testata de 15 ori pentru coronavirus.

- Antena 3 a difuzat marți informația pe surse ca denunțatorul din dosarul UNIFARM ar fi picat testul poligraf.Directorul suspendat al Unifarm, Adrian Ionel, a fost audiat marți la DNA. el afirmand, la ieșire, ca este nevinovat și ca va dovedi acest lucru. Directorul suspendat al Unifarm a fost…