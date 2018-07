Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile juridica si economica din Senat au dat, marti, raport comun de admitere pe proiectul referitor la protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Membrii celor doua comisii au aprobat, cu mici exceptii, propunerea…

- Senatul va dezbate miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, potrivit ordinii de zi a plenului, propunerea legislativa de modificare a Codului de procedura penala, act normativ care a primit saptamana trecuta raport favorabil din partea Comisiei speciale pentru legile Justitiei, scrie Agerpres.…

- Senatul a respins marti, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa privind statutul de autonomie in cazul tinutului secuiesc, informeaza Agerpres.ro. Senatul s a pronuntat in favoarea respingerii proiectului, inregistrandu se 96 voturi pentru si 9 impotriva, insusindu si raportul de…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de marti, o propunere legislativa pentru modificarea Legii 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care prevede clasarea unor cauze aflate in curs de urmarire penala daca se achita prejudiciul integral, la care se adauga 50% din suma datorata…

- Guvernul a comunicat la cabinetul presedintelui Klaus Iohannis faptul ca premierul Viorica Dancila nu va veni vineri la Cotroceni, a precizat Administratia Prezidentiala. Presedintele Klaus Iohannis va sustine vineri o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, in jurul orei 11,00.…

- Iohannis: Guvernul, cat si BNR trebuie sa evite abordarile concurentiale Presedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit astazi cu conducerea Bancii Nationale a României, reprezentata de guvernatorul Mugur Isarescu si prim-viceguvernatorul Florin Georgescu, context în care a subliniat…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni si cu premierul Viorica Dancila Administratia Prezidentiala anunta ca presedintele Klaus Iohannis se va întâlni vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Potrivit Presedintiei,…