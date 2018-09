Stiri pe aceeasi tema

- Inițiativa cetațeansca de modificare a Constituției in sensul redefinirii familiei a primit raport favorabil de la comisia juridica și cea de constituționalitate din Senat, in doar a doua zi de sesiune parlamentara, și va intra saptamana viitoare la vot in plen. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat…

- Liderul PSD Liviu Dragnea pune la cale o cacealma, odata cu modificarea Constituției pentru redefinirea familiei, prin specificarea clara ca aceasta constituie uniunea dintre un barbat și o femeie."Prin referendumul pentru modificarea Constituției, in sensul redefinirii familiei, Liviu Dragnea…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte PMP, este de parere ca Partidul Social Democrat va fi credibil in sustinerea referendumului privind redefinirea familiei atunci cand va fi de acord cu modificarea legii in sensul reducerii numarului de parlamentari la 300. "Prin referendumul pentru modificarea…

- Referendumul pentru modificarea Constitutiei in sensul redefinirii familiei poate avea loc pe 30 septembrie sau in prima duminica din octombrie, a declarat marti presedintele PSD, Liviu Dragnea, conform Agerpres.ro. El a aratat ca, din acest punct de vedere, lucrurile au intrat pe fagasul normal. La…

- Deputatul UDMR de Brașov, Ambrus Izabella Agnes, susține cu parlamentarii maghiari nu ar susține noile modificari din Codul Penal, motiv pentru s-a abținut de la votul final din Senat. Iata motivele pentru care, spune Ambrus, UDMR nu susține noile modificari ale Codului Penal: eliminarea articolului…

- Cu o zi inainte de moțiunea de cenzura, liderii UDMR au negociat și cu Opoziția, și cu Puterea. Guvernul Dancila are toate șansele sa reziste moțiunii, și chiar semnatarii recunosc ca nu au suficiente voturi.

- Propunerea de modificare a Codului de procedura penala a fost adoptata miercuri de Senat, insa votul final apartine Camerei Deputatilor. Toate modificarile la Codul de procedura penala propuse de raportul Comisiei speciale pentru Legile Justitiei, condusa de Florin Iordache, au trecut de Senat. Cele…