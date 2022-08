Sunt rușii responsabili pentru razboiul lansat de Kremlin? ”Da, cand platesc taxe statului, ii fac posibila funcționeaza și pe banii mei, deci sunt responsabil pentru felul in care funcționeaza, corect?”, il intreaba un jurnalist rus din exil pe un avocat rus specializat in dreptul internațional. Insa avocatul atrage atenția ca in fața unui stat precum Rusia ”cetațenii nu au o putere reala”. Dezbaterea e lansata de Novaya Gazeta Europe , publicație de opoziție, aflata in exil. Al șaptelea pachet de sancțiuni impotriva Federației Ruse se discuta in prezent in Uniunea Europeana și include masuri…