Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European a difuzat joi un proiect de raport in care critica situatia statului de drept in Ungaria, document pe care unii membri ai partidului premierului ungar Viktor Orban l-au numit 'raportul Soros' si il considera…

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European a difuzat joi un proiect de raport in care critica situatia statului de drept in Ungaria, document pe care unii membri ai partidului premierului ungar Viktor Orban l-au numit 'raportul Soros' si il considera…

- Premierul nationalist de dreapta Viktor Orban a promis ca va lupta pentru Ungaria, duminica, dupa ce a votat la alegerile parlamentare, la care partidul sau, Fidesz, este favorit, relateaza Reuters.Citește și: VIDEO - Incendiu de PROPORTII la Trump Tower: Mai multe victime, printre ele chiar…

- Premierul ungar Viktor Orban sustine ca economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si afirma ca tara sa nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes. Acesta…

- Economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes, a declarat marti premierul ungar Viktor Orban, prezentandu-si agenda…

- Economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes, a declarat marti premierul ungar Viktor Orban, prezentandu-si agenda…

- Grupul Visegrad a cerut Uniunii Europene sa actioneze „strict in limita competentelor”, dupa o serie de critici si in contextul in care Bruxellesul vrea sa conditioneze accesul la fonduri UE de respectarea normelor statului de drept, initiativa care probabil vizeaza Polonia, Ungaria si Romania, scrie…

- Grupul Visegrad a cerut Uniunii Europene sa actioneze "strict in limita competentelor", dupa o serie de critici si in contextul in care Bruxellesul vrea sa conditioneze accesul la fonduri UE de respectarea normelor statului de drept, initiativa care probabil vizeaza Polonia, Ungaria si Romania.