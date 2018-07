Stiri pe aceeasi tema

- Pe site-ul dedicat admiterii in invațamantul liceal de stat a fost postata ierarhizarea absolvenților claselor a VIII-a, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, in care media la evaluarea naționala reprezinta 80%, iar mediile generale din clasele gimnaziale, 20%. Click AICI pentru a vedea…

- Ministerul Educației Naționale recomanda "completarea fișei cu un numar suficient de opțiuni, pentru a evita situațiile nedorite". Instituția precizeaza ca "numarul total de locuri alocat in invațamantul liceal de stat este suficient pentru repartizarea tuturor candidaților, condiția esențiala fiind…

- Absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a, vor putea completa optiunile in fisele de inscriere in perioada 29 iunie - 3 iulie, iar aceeasi procedura vor parcurgesi absolventii clasei a VIII-a care doresc sa fie admisi in licee din alt judet, informeaza…

- Sapte elevi suceveni vor fi admisi la liceu cu media de admitere 10, acestia obtinand calificativul maxim atat la evaluarea de la final de clasa a VIII-a, cat si pe parcursul celor patru ani de ciclu gimnazial.Au medii de admitere 10 urmatorii: Maria Andoni - Scoala Gimnaziala Nr. 8 Suceava, ...

- Marti s-au afisat rezultatele la Evaluarea Nationala, examen sustinut de absolventii claselor a VIII-a pentru admiterea la liceu. Opt dintre cei 3.081 de elevi buzoieni care au sustinut examenul au obtinut medii de 10. Au fost si elevi care au luat medii sub nota 5, dar si acestia vor fi repartizati…

- Admitere liceu 2018. Calculul mediei de admiterea la liceu se pregatește de modificari, la propunerea Ministerului Educației. Astfel, notele de la tezele unice din clasele a VII-a și a VIII-a vor inlocui media de gimnaziu și vor conta in proporție de 20% in media de admitere la liceu.

- Ministerul Educatiei vrea sa nu se mai tina cont la admiterea la liceu de media celor patru ani de gimnaziu, ci sa fie reintroduse tezele unice. Astfel, notele obtinute de elevi la tezele unice pentru clasele a saptea si a opta ar inlocui media generala a celor patru ani de studiu. Tezele ar conta astfel…

- Emoții mari pentru elevii clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Naționala la Limba Romana, Matematica și Limba Materna. Astazi sunt afișate primele note, pe site-ul Ministerului Educației, online pe evaluare.edu.ro.