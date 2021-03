Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Sectorului 2 al Capitalei, Alexandra Chirila, a anunțat ca a pus in dezbatere publica un nou regulament care prevede deschiderea curților școlilor și in afara orelor de curs pentru copii și tineri, relateaza Mediafax. Potrivit viceprimarului, proiectul a fost inițiat in urma cererilor…

- Compania Metrorex a anunțat noi masuri in contextul starii de alerta din Romania, care vor fi puse in aplicare de vineri, 26 martie. Astfel, in orele de varf, 7:00-10:00 și 15:00-20:00, intervalul de succedare ramane neschimbat pe toate magistralele de metrou. Dar in afara orelor de varf, intervalele…

- Autoritatile pregatesc noi restrictii in localitatile in care rata de infectare trece de 6 cazuri la mia de locuitori. Se ia in calcul calcul inchiderea magazinelor la ora 18:00, in weekend. Propunerea a fost facuta in ședința Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) de marți, 23 martie,…

- Continuam publicarea in serial a imaginilor din Parcul Herastrau realizate de fotograful Septimiu Slicaru și de cititorii care ne-au semnalat situația dramatica a parcului. Degradarea unui monument istoric de categoria A și a unui spațiu verde de mare importanța pentru Capitala este indiscutabila. Fotografiile…

- Peste 500 de noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19 au fost confirmate in Capitala in ultimele 24 de ore, o creștere care ingrijoreaza și trimite cu gandul la posibilitatea instituirii din nou a scenariului roșu. In plus, doua unitați de invațamant, o gradinița și o școala, au activitatea suspendata…

- UPDATE ora 14 Zeci de infectari depistate in mai multe școli din țara, din județele Cluj, Timiș, nu doar Capitala. Ministerul Educației centralizeaza datele și va anunța lista unitaților de invațamant. In trei școli din Sectorul 4 al Capitalei se suspenda cursurile de azi, 11 februarie, dupa ce trei…

- In trei școli din Sectorul 4 al Capitalei se suspenda cursurile de azi, 11 februarie, dupa ce trei elevi și un profesor au fost diagnosticați cu coronavirus. Toți elevii sunt din ciclul primar Toți elevii sunt din ciclul primar și fac parte din urmatoarele instituții de invațamant, potrivit pesurse.ro:…

- Nordis Group, dezvoltator imobiliar specializat in construcția de imobile de lux, deținut de omul de afaceri Emanuel Poștoaca, a finalizat in cinci luni proiectul rezidențial premium Nordis Primaverii Boutique. La parter, cladirea gazduiește celebrul magazin de ceasuri, Rolex. Cladirea este situata…