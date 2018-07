Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a spus, duminica, ca președintele SUA, Donald Trump, o sfatuise anterior sa dea in judecata Uniunea Europeana ca parte a strategiei pentru Brexit, relateaza Reuters. Recomandarea ar fi fost facuta saptamana trecuta.

- Premierul britanic, Theresa May, si sotul sau, Philip, le-au daruit presedintelui SUA, Donald Trump, si sotiei sale, Melania, un arbore genealogic si un parfum cu prilejul vizitei lor in Marea Britanie, relateaza Agerpres.

- Proiectul premierului britanic, Theresa May, de a pastra o relatie economica stransa cu UE dupa Brexit "va ucide probabil" posibilitatea de a incheia un acord de liber schimb cu Statele Unite, a afirmat presedintele american, Donald Trump, citat de AFP, preluata de brexit-proiectul-premierului-theresa-may-va-ucide-probabil-un-acord-comercial-cu-sua-donald-trump--144456"…

- Premierul britanic, Theresa May, a anuntat vineri ca guvernul sau, divizat in privinta iesirii din UE, a reusit sa ajunga la o "pozitie comuna" in favoarea crearii unei "zone de liber schimb" intre Re...

- Premierul britanic Theresa May a afirmat luni ca Rusia nu va fi invitata sa se alature din nou grupului celor sapte tari puternic industrializate ale lumii, G7, pentru a forma impreuna G8, pana cand nu inceteaza sa se mai amestece in treburile interne ale altor tari, afirmatie ce respinge astfel apelurile…

- Premierul britanic, Theresa May, a dat asigurari ca este in masura sa obtina un acord bun privind Brexitul, intr-un moment in care cauta sa rezolve disensiunile din cadrul guvernului sau legate de cea mai buna cale de urmat in acest dosar, relateaza duminica AFP. Administratia sa conservatoare…

- Compania britanica De La Rue, specializata in producerea de pasapoarte, a anuntat miercuri ca nu va contesta decizia guvernului britanic de a produce in Franta primele pasapoarte albastre britanice din perioada post-Brexit, un simbol al independentei pentru multi britanici care au sustinut iesirea tarii…