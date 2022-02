Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea pragului de acordare a burselor de merit pentru elevi de la media 8,50 la 9,50 a generat discuții aprinse. Un consilier local clujean USR PLUS ridica problema modificarii regulamentului privind bursele elevilor, in raport cu acordarea pensiilor speciale pentru parlamentari.

- "Le cer domnilor Cițu și Ciolacu sa explice pensionarilor cu venituri mici pe care ii țin in saracie de ce ei și partidele lor se opun eliminarii pensiilor speciale pentru aleșii locali, care pot ajunge la 7.000 de lei. In 26 de zile, aceste noi pensii speciale vor intra in plata, daca nu sunt oprite…

- Cresterea varstei de pensionare este exclusa, deoarece in Romania speranta de viata sanatoasa este in jur de 60 de ani, iar Guvernul nu poate accepta ca angajatii sa iasa cu picioarele inainte din locurile lor de munca, a declarat, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Marius Budai, la preluarea mandatului,…

- Partidul Verde filiala județeana Suceava susține inființarea unui Minister al Tranziției Verzi in Romania și introducerea unor prevederi verzi in Constituție. ”Un astfel de minister ar ingloba și actualul minister al mediului, apelor și padurilor. Este nevoie de un minister de sinteza focusat pe elaborarea…

- Pensionarii din Romania stau cu ochii pe discuțiile pe care le au au, in aceste zile, social-democrații și liberalii, mai ales ca e vorba despre un subiect care le vizeaza veniturile lunare. Pana sa inceapa, miercuri, noua runda de negocieri PSD-PNL, in care ar urma sa se finalizeze discuțiile pe tema…

- Rares Bogdan, prim-vicepresedintele liberalilor, a anuntat ca PNL, PSD si UDMR s-au pus de acord asupra cresterii pensiilor. In ceea ce priveste taxarea marilor averi si impozitarea progresiva, liberalii sustin in continuare cota unica, Rares Bogdan precizand ca traim in capitalism, in timp ce egalitarismul…