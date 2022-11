Stiri pe aceeasi tema

- Viteza trotinetelor electrice pe drumurile publice ar putea fi limitata la 15 kilometri pe ora. Propunerea ii aparține deputatului PNL Gabriel Andronache, care susține ca astfel vor putea fi evitate multe accidente rutiere. Acesta propune ca viteza cu care trotinetele electrice pot circula pe drumurile…

- Dupa magistrați, și polițiștii sunt nemulțumiți de noile condiții de pensionare, propuse de Banca Mondiala, pentru ca Romania sa se incadreze in jalonul din PNRR pentru pensii. Liderul sindicatului Europol, cu 11.500 membri, Cosmin Andreica, a declarat, vineri, pentru G4Media ca intenția de a crește…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, la targul organizat de Ministerul Agriculturii cu ocazia ”Zilei Naționale a Produselor Romanești”, ca unele creșteri de preț la alimente, mai ales la produsele romanești, sunt nejustificate și speculative. Liderul coaliției de guvernare considera ca prețurile…

- Comisia naționala pentru controlul activitaților nucleare (CNCAN) a emis un ghid pentru romani in cazul unui accident nuclear. Accidentele nucleare pot provoca pagube semnifcative și victime din cauza expunerii la radiații, dar va puteți proteja de efectele acestora impreuna cu familia dumneavoastra,…

- Legea va fi modificata in urma unei propuneri legislative depuse la Parlament, iar mașinile parcate neregulamentar vor fi ridicate nu numai de pe partea carosabila, ci si de pe trotuare. Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, saptamana acesta, raport favorabil unei propuneri legislative depuse…

- Consiliul Europei il contrazice pe ministrul Catalin Predoiu, in privința noului pachet de legi ale Justiției, care a susținut la dezbaterile din comisia speciala a Parlamentului ca noile acte normative sunt in acord cu avizele Comisiei de la Veneția. Pe langa modificarea noilor legi ale Justiției,…

- AUR cere interzicerea utilizarii insectelor in producția de hrana umana. Parlamentarii au depus un proiect de lege in acest sens. Liderul AUR, George Simion, a declarat ca este ,,necesara și de extrema urgența reglementarea interzicerii consumului insectelor și viermilor, atat ca alimente de sine statatoare,…

- Liderul unui clan mafiot, care a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare dupa ce a omorat mai mulți oameni, a fost cooptat de gruparea Wagner și trimis sa lupte in Ucraina, iar acum este medaliat post-mortem de președintele rus Vladimir Putin pentru curaj, dupa ce a murit in Bakhmut, scrie The Insider.…