Propunere legislativa: Senatorul Liviu Marian Pop vrea eliminarea notelor si calificativelor in invatamantul primar Senatorul maramuresean Liviu Marian Pop intentioneaza sa depuna saptamana viitoare o propunere legislativa de modificare a unor aspecte din Legea educatiei nationale, prin care notele si calificativele din invatamantul primar ar urma sa fie eliminate. Totusi, Liviu Marian Pop sustine ca elevii vor fi evaluati in continuare, dar prin alte metode. Redam mai jos integral postarea de pe pagina de Facebook a senatorului cu referire la acest subiect: Vreau sa depun saptamana viitoare o propunere legislativa de modificare a alineatelor (3) si (3-1) ale articolului 71 din Legea educatiei nationale: „(3)… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

