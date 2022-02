Propunere legislativă ptr personalul medical angajat temporar în pandemie Propunere legislativa ptr personalul medical angajat temporar in pandemie Foto: Arhiva RRA Persoanele angajate temporar în spitale, servicii de ambulanta si directii de sanatate publica în timpul starii de alerta vor putea fi încadrate defintiv în unitatile respective. Senatul a adoptat ieri o propunere legislativa prin care personalului medical cu astfel de contracte i se ofera posibilitatea de a ocupa, pe durata nedeterminata, acelasi post sau altul din unitatea în care îsi desfasoara activitatea, prin promovarea unui examen. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

