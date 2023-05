PROPUNERE LEGISLATIVĂ – Mai puțini secretari de stat, dar și reduceri de personal la Instituția Prefectului Daca nu ați observat, tot mai des in ultima perioada se vorbește despre reorganizarea teritoriala a Romaniei, mai puține județe, prin urmare mai puține funcții de conducere. Acum avem o propunere legislativa prin care se incepe reforma aparatului administrativ al statului prin scaderea numarului de secretari de stat, plafonarea numarului de demnitari si angajarea pe baza de competente si experiente profesionale. Toate, susțin inițiatorii, in contextul dezbaterilor pentru formarea unui nou Guvern in doar cateva saptamani. „Este primul pas dintr-o reforma absolut necesara atat pentru limitarea cheltuielilor… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii REPER au depus in Parlament un proiect de lege pentru reformarea aparatului administrativ al statului prin scaderea numarului de secretari de stat, plafonarea numarului de demnitari si angajarea pe baza de competente si experiente profesionale. Propunerea legislativa a fost depusa, in contextul…

- Legea porcului: Noi condiții pentru comercializare. A fost eliminata limitarea numarului de animale din gospodarii Deputatii au adoptat, miercuri, un proiect de lege care stabileste cadrul legal pentru prevenirea si controlul pestei porcine africane, cu scopul reducerii efectelor negative asupra sanatatii…

- Senatul a adoptat tacit, marti, o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii si a Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, conform Agerpres. Propunerea legislativa urmeaza…

- Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat o modificare normativa care suspenda plata contribuției pe care asiguratorii RCA o platesc catre instituție pentru activitatea de supraveghere. Masura se va aplica incepand cu 1 mai și pana la finalul lunii octombrie 2023, deci timp de…

- Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013. Interventiile legislative vizeaza ca pajistile situate in extravilanul localitatilor sa poata fi scoase definitiv sau temporar din circuitul agricol si pentru construirea si…

- Proiectul de lege privind combaterea pestei porcine africane in Romania a fost votat cu unanimitate de voturi, in Comisia de agricultura a Camerei Deputatilor. Actul normativ prevede sancțiuni care duc chiar și pana la confiscarea mijloacelor de transport folosite in scopul deplasarii ilegale a animalelor.…

- * Noi reglementari privind consolidarea cladirilor cu risc seismic Inchirierea apartamentelor din blocurile cu risc seismic ridicat va fi interzisa pana dupa consolidarea acestora, iar in astfel de imobile nu vor putea fi organizate evenimente cu un numar mare de persoane, potrivit unui proiect de lege…

- DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 23 februarie 2023, orele 14.00 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: referatul nr.IIA/3786 din 16.02.2023 al Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean,…