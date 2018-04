Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSRM Vlad Batrincea i-a solicitat speakerului Andrian Candu sa-si depuna demisia de onoare pentru „prezenta rusinoasa” din Parlamentului Romaniei in contextul Centenarului. In replica, seful Legislativului a spus ca a fost onorat sa tina un discurs in Camera deputatilor de la Bucuresti.

- Deputatul PSD de București, Beatrice Tudor, a declarat ca adoptarea de catre Guvern a Ordonanței de Urgența dedicata Centenarului va permite reintrarea in grafic a manifestarilor și acțiunilor organizate cu prilejul acestui eveniment extrem de important pentru noi. Ea a recunoscut ca au existat anumite…

- De aproximativ doua ore au loc discuții intre Tudorel Toader și delegația venita din Polonia condusa de un subsecretar de stat de la Ministerul Justiției polonez. Subiectele pe care cele doua parți le abordeaza se refera la cooperarea in justiție dintre cele doua state, discuția fiind foarte importanta…

- Florin Iordache este de parere ca vizita lui Frans Timmermans in Romania a fost una reusita. „Eu vorbesc din perspectiva parlamentara ca a fost o vizita reusita, cel putin intalnirea de la Parlament, stiu ca dumnealui a avut foarte multe intalniri, dar si in perspectiva declaratiei pe care…

- Diferenta de opinie dintre Bucuresti si Bruxelles a fost rezolvata prin vizita prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, in Romania, declara la RFI deputatul PSD Florin Iordache, seful comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, el precizand ca nu a sesizat un discurs critic la adresa…

- Comisia Europeana va prezenta in luna mai 2018 propunerea pentru cadrul financiar urmator al Uniunii Europene si se gandeste la un mecanism prin care sa fie legata acordarea fondurilor europene, incepand cu anul 2020, de respectarea statului de drept in tarile membre, a declarat, joi, la Bucuresti,…

- „Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei sunt elemente fundamentale pentru o Romanie puternica in cadrul UE, asa cum au reamintit si presedintele CE, si prim-vicepresedintele…

- Deputatul european Siegfried Muresan apreciaza ca scrisoarea presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, catre prim-ministrul Viorica Dancila transmite neincrederea totala a Uniunii Europene in Guvernul de la Bucuresti, in contextul in care premierului roman i se atrage atentia ca are o ''responsabilitate…