Propunere legislativă: conturi bancare, fără comisioane, pentru fiecare român Fiecare roman ar putea avea un cont bancar cu taxe zero, conform unei propuneri legislative „in scopul creșterii incluziunii financiare”. Aceasta reprezinta mijlocul prin care oamenii iși pot face banii sa lucreze pentru ei, permițandu-le, in acest mod, sa iși maximizeze oportunitațile, sa se angajeze mai ușor, sa devina autonomi, sporind bunastarea lor și a familiilor și aducand avantaje deopotriva pentru sine și societate. „Prin prezenta lege ne propunem sa oferim oportunitatea fiecarui cetațean sa aiba opțiunea stabilirii unei relații predictibile și unitare cu instituțiile statului. Sa renunțam… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toți romanii sa aiba garantat un cont bancar fara comisioane, prevede un proiect de lege pentru cresterea incluziunii financiare. Proiectul a fost semnat de peste 100 de parlamentari. „Cu un cont și un card poți avea acces la servicii mai bune și produse mai ieftine”, a transmis deputatul PNL, George…

- Deputatul PNL, George Tuta, si senatorul PSD, Radu Oprea au depus, miercuri, un proiect de lege pentru cresterea incluziunii financiare. Proiectul prevede ca toți romanii sa aiba garantat un cont bancar fara comisioane. Proiectul a fost semnat de peste 100 de parlamentari.

- Conceptul de unitate mobila, care va circula intr-un camion modular, a fost dezvoltat pentru a facilita accesul comunitaților rurale din Romania la servicii financiare și tehnologie, precum și la educație financiara și digitala Prima oprire a unitații „Buna ziua, schimbare!” are loc in perioada 12 –…

- Serviciile bancare vor putea in scurt timp fi comparate pe o pagina de internet gestionata de Banca naționala a Romaniei. Acest instrument va permite și localizarea bancomatelor sau a sediilor bancare cu un simplu click. Masurile sunt prevazute de mai multe revizuiri aduse Legii privind comparabilitatea…

- Deputatul AUR de Maramureș, Pop Darius, este unul dintre inițiatorii privind modificarea si completarea Legii nr.69 din 28 aprilie 2000 a educatiei fizice si sportului. Modificarea vizeaza art. 5 si noua forma cuprinde :”Numarul orelor de Educație fizica va fi la invațamantul preuniversitar de 5 ore…

- Rectorul Universitatii Politehnica din Bucuresti, Mihnea Costoiu, a declarat marti ca trebuie acceptat faptul ca in cercetare “exista esec” si ca nicaieri in lume banii investiti in acest domeniu nu sunt 100% recuperati. “Trebuie sa acceptam ca in cercetare exista esec. Niciunde in lume nu exista 100%…

- Maine dimineața, procurorii DNA vor perturba foarte mult activitatea uneia dintre cele mai mari companii ale statului roman, iar impactul va fi devastator. Potrivit informațiilor noastre, procurorii DNA vor descinde maine, la primele ore ale dimineții, la mai multe locații ale Companiei Naționale Poșta…

- 10 Ucraina, a amenințat marți purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția rusa de presa TASS . „Deschiderea unei asemenea facilitați, care va fi cu siguranța un subiect imediat pentru cursul demilitarizarii, nu va face decat sa prelungeasca suferința ucrainenilor, dar nu va…