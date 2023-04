Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta interimara a Senatului Alina Gorghiu a anuntat ca PNL va depune doua proiecte de lege in Parlament in aceasta saptamana: reducerea TVA la 5% la anumite categorii de produse pentru copii și patru zile de munca de acasa, lunar, pentru parinții cu copii pana la 8 ani. De precizat ca proiectele…

- Deputatul USR Brian Cristian a depus o propunere legislativa in Parlament prin care cetațenii vor putea fi reprezentati si de avocat, in baza unei imputerniciri avocatiale, in relatia cu Starea civila. Modificarea va insemna mai putina birocratie pentru cetateni, adica economie de timp si de resurse,…

- Parinții care adopta un copil au dreptul sa stea acasa cu el timp de doi ani, similar cu parinții naturali. In prezent, concediul de acomodare este de un an. Legea a fost adoptata, marți, de Camera Deputaților, in calitate de for decizional, și va merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. …