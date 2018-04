Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, secretar de stat in MAI, propune interzicerea utilizarii in spatiile publice a tigarilor electronice, prin aplicarea unor masuri similare modului in care sunt consumate cele clasice.

- Cercetarea, publicata in European Respiratory Journal, a descoperit ca vaporii provenind de la tigarile electronice ar putea favoriza aderarea bacteriilor responsabile de aparitia pneumoniei de celulele din membrana ce captuseste caile respiratorii. Studiul vine la scurt timp dupa ce oficiali din cadrul…