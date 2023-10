Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat sambata, la Prima Tv, ca a cerut Uniunii Europene sa nu mai trimita bani in Fasia Gaza pentru ca astfel sponsorizeaza terorismul, avand in vedere ca nimeni nu garanteaza ca sumele respective ajung la copii. El a solicitat sa fie trimise ajutoare constand…

- Europarlamentarul Corina Cretu a declarat, marti, ca tarile europene se confrunta cu un nivel de saracie inacceptabil in randul tinerilor, copiilor si persoanelor varstnice si ca Uniunea Europeana, alaturi de statele membre, trebuie sa activeze toate mecanismele din Planul de Actiune pentru Pilonul…

- In noaptea dintre 28-29 octombrie, romanii ar trebui sa modifice ceasurile pentru ora de iarna, dar Uniunea Europeana vrea sa renunțam la acest obicei. Anul acesta, Romania va trece la Ora de Iarna in ultima duminica din luna octombrie, la ora 04:00, aceasta devenind ora 03:00. Aceasta schimbare a orei…

- Austria isi suspenda ajutorul pentru palestinieni, in valoare de aproximativ 19 de milioane de euro, ca raspuns la atacul gruparii islamiste Hamas contra Israelului, a anuntat luni ministrul de externe austriac Alexander Schallenberg, relateaza Reuters și Agerpres. In ultimii ani, Partidul Popular (OVP),…

- Proiectul privind modificarea legislației privind jocurile de noroc se afla in analiza pe ordinea de zi a ședinței de joi, 5 octombrie, a Guvernului. Anterior, premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca va realiza o reforma a sectorului jocurilor de noroc.Șeful Executivului a declarat luni ca nicio companie…

- "Orice reforma va aduce lucruri bune. Sa nu va fie frica de reforma. Romania are nevoie de progres. Am venit in aceasta lege cu combaterea evaziunii fiscale. Se vor modifica multe, si in abordarea acestui fenomen infractional, si in legislatie si in functionarea Ministerului de Finante. Va veni o reorganizare…

- Rares Bogdan, europarlamentar liberal, le-a transmis, miercuri, liderilor europeni, ca nu sunt capabili sa puna presiune si sa il opreasca pe cancelarul Nehammer al Austriei de a umili si sfida o tara cu 25 de milioane de cetateni europeni, prin refuzul acestuia de a accepta

- AUR nu este antieuropean si nici impotriva Uniunii Europene, ci este contra „tendintelor ideologice tot mai pronuntate ale actualei Comisii Europene”, a precizat, marti, senatorul Claudiu Tarziu, presedintele Consiliului National de Conducere al Aliantei pentru Unirea Romanilor, care a adaugat ca formatiunea…