Propunere: Elevii vor putea fi exmatriculați, inclusiv cei din ciclul primar Dezbaterile pe noile legi ale educației au fost reluate in Parlament, iar timp de o saptamana deputații din Comisia de invațamant vor analiza toate modificarile propuse. Printre schimbari se propune exmatricularea elevior inclusiv ai celor mici din ciclul primar, pentru abateri grave. Comisia de invatamant din Camera Deputatilor a inceput joi dezbaterile asupra celor aproape

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- In Parlament s-au reluat dicuțiile pe Legile Educației, iar un nou amendament introdus prevede posibilitatea ca elevii sa poata fi exmatriculați pentru fapte grave.Aceasta prevedere ii va afecta inclusiv pe elevii din ciclul primar obligatoriu, cei care pana acum nu puteau fi exmatriculați. Fii…

