- Biroul Procurorului Public European (EPPO) din Iași a acuzat trei persoane și cinci companii pentru frauda forma agravanta de subvenții și spalare de bani, in urma unei investigații privind un proiect IT, cu un prejudiciu estimat la 1 milion de euro. Doi dintre suspecții trimiși in judecata la Tribunalul…

- AVOCATUL DIAVOLULUI… In comunicarile publice, Dumitru Boros nu mai pridideste sa se mandreasca cu realizarile sale fulminante. Pe teren, insa, aceste realizari arata cu totul altfel. Ultima dovada prezentata de Traian Petcu priveste haosul care domneste pe strazile Barladului. Astfel, o strada proaspat…

- DE VOTAT!…Bacestiul este in febra alegerilor si se vorbeste din ce in ce mai mult de o schimbare a primarului in comuna. Pentru prima data, scaunul eternului primarului Horatiu Carausu este in pericol. Lupta se da intre acesta si liberalul Ionel Rubica, un antreprenor serios, care are o mica fabrica…

- MASURI URGENTE… Printre proiectele de infrastructura propuse de Traian Petcu, candidatul PNL pentru Primaria Barlad se afla și cel care vine sa rezolve eterna problema a Barladului: canalizarea pluviala care nu face fața la ploile rapide și transforma anumite zone ale orașului in lacuri nedorite. @vremea.noua.stiri…

- UPDATE: In urma primelor evaluari medicale s-a constatat ca atat copiii, cat și mama prezinta arsuri de gradele I – II. Baiețelul de 11 ani este cel mai grav, caci prezinta arsura de gradele I-II pe 35-40% suprafața corporala, fratele de 7 ani, a fost diagnosticat cu arsura de gradele I-II, pe 20% pe…

- Judecatorii au pronunțat o sentința record in cazul unui ieșean acuzat de trafic de persoane. In urma cu un deceniu, acesta a caștigat bani buni obligand mai multe tinere sa se prostitueze pentru el in Marea Britanie. Raspunderea penala pentru o parte a faptelor s-a prescris, dar tot va petrece aproape…

- START… Primaria municipiului Vaslui a predat miercuri, catre constructor, amplasamentul pe care va fi construit noul bazin olimpic de inot. Finanțarea de peste 97 de milioane de lei va fi asigurata, in cea mai mare parte, de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, prin Compania…

- ECHIPA… Barladul liberal nu este un moft. Acest oraș a evoluat cand PNL a condus Primaria. Dumitru Boroș a inceput ca liberal și lucrurile au mers bine. Cand și-a asumat totul pe persoana fizica, situația s-a schimbat radical și, cum era firesc, nu a rezistat tentației raului, “varandu-se” in troaca…