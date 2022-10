Forta Dreptei propune un pret plafonat la energie electrica de maxim 0,80 lei/KWh pentru un consum lunar curent de 300 KWh, dar si majorarea limitei de consum casnic lunar de energie electrica la 500 KWh pentru consumatorii care nu au acces la alte surse de energie. ”Pe langa amendamentele depuse la Senat, la Camera Deputatilor […] The post Propunere de plafonare a prețului la energiea electrica de maxim 0,80 lei/KWh, dar si majorarea limitei de consum casnic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .