In imaginile difuzate vineri de Ministerul rus al Apararii, pe postul de televiziune Zvezda al armatei ruse, se vad 16 tancuri T-72B3 formand o inima in zapada in poligonul militar Alabino, din apropiere de Moscova.

Locotenentul Denis Kazantev a luat-o de mana pe iubita sa impreuna cu care este de mult timp, Alexandra Kopitova, si a condus-o cu ochii inchisi in centrul inimii de blindate. Apoi Kazantev, sef de pluton, s-a asezat in genunchi pentru a face cererea de casatorie, cu un buchet de trandafiri rosii in mana.

"Suntem impreuna de foarte mult timp. Am trecut probele timpului…