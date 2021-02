Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii români vor putea sa acceseze viitoarele fonduri europene din Mecanismul UE de Redresare și Reziliența preponderent sub forma de credite bancare garantate de stat și mai puțin ca fonduri nerambursabile, au declarat, vineri, pentru StartupCafe.ro, surse guvernamentale implicate în…

- ​S-au publicat oficial listele preliminare cu aplicanții la granturile de investiții de câte 50.000-200.000 de euro de la Masura 3, cu puunctajele obținute de fiecare aplicant, cofinanțarea pusa în proiect și alte criterii de departajare. Numai în regiunea București-Ilfov, peste 2.400…

- O propunere de buget pentru anul 2021 ar urma sa fie finalizata, pentru a fi analizata, luni, dupa discutiile cu ordonatorii de credite, a declarat premierul Florin Citu, care a precizat ca PIB-ul nominal va fi "putin mai mare ca anul trecut".

- ​Cititorii HotNews.ro și StartupCafe.ro vor putea afla principalele informații și evoluții despre deciziile și evenimentele din Uniunea Europeana, cu efectele lor asupra României și românilor, într-un nou proiect editorial, intitulat MEET your MEP, derulat de cele doua publicații cu…

- Primarul din Godinesti, Gheorghe Corbeanu, a dat in judecata Agentia de Plati, Dezvoltare Ruarla si Pescuit Bucuresti, dupa ce institutia a recunoscut ca proiectul depus de primst este eligibil, dar nu i-au dat finantare. Primarul este suparat ca a m...

- O avocata stabilita in Atena prezinta circuitul fondurilor europene in diaspora. Una spun politicienii despre aceste fonduri, una se intampla in realitate. Banii ajung, cel mai probabil, prin buzunarele unor ”baieți deștepți” care gasesc de fiecare data metode pentru a deturna fondurile europene.…

- Purtatorul de cuvant al Bancii Nationale de Romaniei (BNR), Dan Suciu, a declarat joi, la Antena 3, dupa ce economistul-șef BNR Valentin Lazea a propus taierea salariilor bugetarilor cu 20% anul viitor, ca masura nu este o propunere oficiala a Bancii Centrale și ca nu Lazea decide cum sa se reduca…

- Vicepreședintele regional al PNL, deputatul de Suceava Ioan Balan, care candideaza de pe prima poziție la Camera Deputaților la alegerile parlamentare din 6 decembrie, vrea sa se asigure ca Regiunea de Nord Est primește o suma consistenta din fondurile europene in perioada 2021-2027. In acest sens liderul…