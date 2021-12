Propunere controversată în Finlanda: Doar femeile să primească subvenții pentru a cumpăra mașini electrice Ministerul mediului din Finlanda examineaza în prezent daca stimulentele fiscale ar putea încuraja femeile sa cumpere mașini electrice cu scopul de a atinge neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon, relateaza Euractiv.



O cincime din emisiile de carbon ale Finlandei sunt cauzate de mijloacele de transport, 53% din acestea fiind generate de mașini.



Potrivit planului pentru o societate neutra din punct de vedere al carbonului elaborat de ministerul mediului de la Helsinki, 100% din autovehiculele de pe șosele ar putea folosi biocombustibili pâna în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a ajunge la neutralitatea carbonului prin toate mijloacele posibile, Ministerul Mediului din Finlanda examineaza in prezent daca stimulentele fiscale ar putea incuraja femeile sa cumpere mașini electrice. O cincime din emisiile de carbon ale Finlandei sunt cauzate de mijloacele de transport,…

- ■ pe ordinea de zi a ultimei sedinte de consiliu local din acest an se afla un proiect ce vizeaza inlocuirea parcului auto cu masini electrice ■ s-ar dori 10 autoturisme prin Programul Rabla Plus, in valoare de 196 500 euro, cu un ecotichet de 450.000 lei ■ Pe ordinea de zi a ultimei sedintei […] Articolul…

- Airbus Helicopters Romania a finalizat procedura de livrare catre Ministerul de Interne al Ucrainei a cinci elicoptere H225 reconfigurate, in cadrul unei ceremonii de acceptare care a avut loc la sediul sau din Ghimbav, informeaza luni producatorul, potrivit Agerpres. Elicopterele modernizate vor…

- Sanna Marin, prim-ministrul Finlandei, este criticata pentru ca a ieșit intr-un club, la scurt timp dupa ce un coleg din guvern a fost testat pozitiv pentru coronavirus, informeaza Digi24 . Vizita prim-ministrului finlandez Sanna Marin la un club de noapte in weekend a starnit un scandal politic, potrivit …

- Pe fondul unei crize de gelozie, un militar de la o unitate militara a distrus, prin incendiere, in total un numar de 9 mașini. Procurorul militar de caz din cadrul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Iasi a dispus punerea in miscare a actiunii penale si formularea unei propuneri de luare…

- Autoritatile din Italia aloca fonduri suplimentare in valoare de 100 de milioane de euro pentru a subventiona achizitia de vehicule mai putin poluante, a declarat ministrul Industriei, Giancarlo Giorgetti, citat de Reuters.

- Doisprezece oameni au fost raniti marti in vestul Finlandei in coliziunea dintre un autobuz care transporta elevi si un tren, relateaza dpa. Doua dintre victime sunt in stare grava, au mentionat serviciile de urgenta finlandeze. Accidentul s-a produs la o trecere de nivel in orasul Kaskinen,…

- De aproximativ 10 ani de zile, Narcisa Suciu s-a mutat in Finlanda. Locuiește acolo alaturi de soțul ei, Veikko Miettinen. Ani de zile a avut-o și pe fiica ei alaturi, pe Daria Craciun, insa aceasta a pornit pe propriul drum. Tanara are 23 de ani, e studenta, dar s-a și angajat, caștiga proprii bani.…