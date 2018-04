Propunere controversată în București. Interdicție pe străzile Capitalei pentru mașinile Euro 3 Mașinile cu norma de poluare mai mica de Euro 3 nu vor mai avea voie sa circule ziua in Capitala in cateva luni.

Consiliul General al Municipiului București are pe masa o propunere in acest sens. Interdicția ar trebui sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2019, iar peste inca un an sa fie interzise chiar și mașinile Euro 3 pe strazile Capitalei de la șase dimineața pana la zece seara. In caz contrar, șoferii vor fi amendați cu sume intre 500 și 2000 de lei. E vorba de o propunere in acest moment, inca nu a fost votata, care aparține unui consilier municipal… Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) va dezbate saptamana viitoare in sedinta regulamentul pentru salubrizarea, igienizarea si infrumusetarea Centrului Vechi al Capitalei, printre masurile impuse fiind colectarea selectiva a deseurilor, doar in saci de plastic si in zile diferite si doar…

- Barbatul care sfideaza codul portocaliu de vreme rea i-a șocat pe cei care au avut curajul sa iasa pe strazile din Capitala, vineri dimineața. Se pare ca avertizarea de vreme rea nu l-a speriat deloc pe biciclist, care s-a plimbat cu bicicleta, imbracat doar intr-o pereche de pantaloni scurți și tricou,…

- Bucurestiul este din ce in ce mai sufocat de masini, transportul public este un cosmar, in timp ce strazile sunt din ce in ce mai pline de gropi. Aceasta este realitatea pe care o traiesc zi de zi bucurestenii. Iar la aceasta realitate, primarul Gabriela Firea vine cu idei cel putin discutabile…

- GRADINITE SI CRESE INCHISE BUCURESTI. "Primarul general Gabriela Firea a analizat in aceasta dupa-amiaza, impreuna cu prefectul Capitalei, Adrian Petcu, cu reprezentantii ANM Bucuresti-Ilfov si inspectorul general al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Ionel Florian Lixandru. Ultimele…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat luni ca un regulament privind publicitatea in Capitala va fi supus dezbaterii intr-una dintre urmatoarele sedinte ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, acesta prevazand panouri standard in functie de zona. 'Si Bucurestiul trebuie sa fie ca Viena,…

- "Dau o veste buna locuitorilor din Bucuresti si Ilfov. Aseara, tarziu, si-a incheiat activitatea grupul de lucru de la Guvern si s-a stabilit textul ordonantei prin care va fi transferata ultima bucata de teren (n.r. pentru construirea spitalului metropolitan) la PMB. Va fi pana la urma transferata…

- Razboi interlop pe strazile miliardarilor din București. O familie puternica din Capitala a fost implicata intr-un scandal care s-a terminat prin injunghierea fratelui unei vedete foarte apreciate de romani.

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a decis, joi, cu 32 de voturi pentru si 18 impotriva, infiintarea Centrul Cultural „Lumina”, care, potrivit proiectului de hotarare, va „promova excelenta in cultura si va pune in valoare patrimoniului cultural imaterial”.