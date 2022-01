Propunere: Colectivul de părinţi să decidă dacă orele la clasă se desfăşoară online, când rata de incidenţă Covid-19 depăşeşte 6‰ In localitațile in care rata de incidenta COVID-19 depaseste 6‰ de locuitori, colectivul de parinti de la clasa ar putea decide daca orele se desfasoara online sau cu prezenta fizica. Propunerea a fost lansata de senatorul USR, Stefan Palarie. Potrivit normelor actuale, la rata de incidenta comunitara COVID-19 de peste 3‰ simultana cu rata de vaccinare mai mica de 60% a angajatilor scolii, cursurile se desfasoara in sistem online. „O masura mult mai logica si mult mai buna ar fi fost ca, la depasirea ratei de incidenta de 6 la mie, printr-o decizie descentralizata, colectivul de parinti de la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare sunt in Bucuresti - 1.045 si in judetele Suceava - 506, Timis - 456, Brasov - 422, Cluj - 398, Constanta - 397, Bihor - 366, Maramures - 307, a informat, marti, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).

- Florin Cițu a negociat dur pentru a obține pe aceste funcții, PNL a obținut mai mult cu un prefect decat ii revenea prin algoritmul cu PSD. Astfel, PNL are 18 prefecți in loc de 17, PSD are 20 de prefecti si UDMR are 4 prefecti. Astfel, conducerea PNL a reușit sa obțina prefecți la Alba, Argeș,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sambata, pe baza datelor existente la ora 10.00, ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 598 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2 si au fost raportate 29 de decese, dintre care doua anterioare. La ATI sunt internati 466 de pacienti, dintre care patru…

- OFICIAL| Scadere a numarului de cazuri de COVID-19: 598 raportate in ultimele 24 de ore, 466 de pacienți la ATI. 29 de romani au pierdut lupta cu virusul OFICIAL| Scadere a numarului de cazuri de COVID-19: 598 raportate in ultimele 24 de ore, 466 de pacienți la ATI. 29 de romani au pierdut lupta cu…

- Aradul este singurul județ din țara in care incidența cazurilor de Covid depașește 3 la mia de locuitori, potrivit datelor anunțate marți de Grupul de Comunicare Strategica. Conform GCS, incidența cazurilor de Covid in Arad este marți de 3,13 la mia de locuitori. In alte 9 județe incidența…

- In prezent, doar noua județe se mai afla in scenariul roșu, in timp 20 au revenit in scenariul verde, arata datele transmis, joi, 25 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Județele Alba, Arad, Brașov, Bihor, Cluj, Hunedoara, Ilfov, Sibiu și Timiș sunt singurele care au, in prezent, o rata de…

- De la inceputul pandemiei și pana miercuri, 3 noiembrie, in Romania au murit 49.115 de oameni confirmați cu COVID-19. Cele mai multe decese sunt in București, insa ponderea acestora raportat la numarul de imbolnaviri este una mica – 1,49%. In cinci județe, rata de mortalitate este de peste 5%. Printre…

- Luni s-a inregistrat un nou record la Terapie Intensiva: sunt 1.764 de persoane internate la ATI. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 10.141 de cazuri noi de COVID-19 și 261 de decese. Pana luni, in Romania au fost inregistrate 1.467.401 cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 5.830…