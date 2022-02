Propunere CNSU: Accesul în magazinele alimentare din mall-uri ar urma să fie permis și pentru cei care nu au certificatul verde Accesul in magazinele alimentare din mall-uri ar urma sa fie permis și pentru cei care nu au certificatul verde COVID, pe baza unei propuneri facuta joi de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Totodata, starea de alerta se prelungește pentru inca 30 de zile. Masca ramane obligatorie in aer liber, iar evenimentele private sunt in continuare interzise. Fara certificat verde in magazinele alimentare care se afla in mall-uri. Masura a fost ceruta inca de saptamana trecuta de reprezentanții industriei. Potrivit propunerii CNSU, trebuie stabilite culoare dedicate de intrare/ieșire și asigurata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

