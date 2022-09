Propunere către Guvern PMP cere Guvernului sa acorde vouchere pentru achizitia de lemn de foc familiilor vulnerabile, intrucat sunt peste cinci milioane de gospodarii care folosesc aceasta sursa de incalzire, a declarat presedintele partidului, Eugen Tomac, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca. „Cred ca Guvernul actual greseste flagrant, pentru ca nu face doua lucruri. Unu, nu acorda suport consistent celor mai vulnerabile familii din Romania, pentru ca 65 % dintre romani se incalzesc in continuare in sezonul rece cu lemn de foc, lemn care s-a scumpit enorm, de cel putin trei-patru… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

