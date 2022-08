Stiri pe aceeasi tema

- ANPC vrea sa informeze suplimentar populația, inaintea accesarii unui credit bancar. Care sunt soluțiile propuse de autoritate Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor doreste reglementarea printr-un act normativ a informarii suplimentare a consumatorilor, anterior accesarii unui credit…

- Pensii 2022: Romanii ar putea beneficia de costuri mai mici pentru documentele privind stagiile de cotizare Pensii 2022: Romanii ar putea beneficia de costuri mai mici pentru documentele privind stagiile de cotizare Un fost ministru al muncii, actual deputat, a venit cu o propunere de reglementare care…

- “In perioada 30.04.2021-30.04.2022, operatorul economic a anulat 11.289 de zboruri, acestora corespunzandu-le 178.405 rezervari, pentru care s-au efectuat plati in valoare toatala de 66.585.967,68 lei, de catre consumatori din 20 de state membre ale Uniunii Europene, in care compania aeriana supusa…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunța controale la doua companii aeriene low-cost, dupa un numar record de sesizari din partea calatorilor. Romanii pot cere compensații de pana la 600

- Oamenii au aflat, chiar inainte de a se urca in avion, ca zborul a fost anulat The post Scandal monstru pe Aeroportul Otopeni. Cum sunt umiliți romanii dupa ce zborurile au fost anulate – VIDEO appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Scandal monstru pe Aeroportul Otopeni. Cum sunt…

- Medicii au anunțat care sunt romanii care nu trebuie sa bea bere niciodata. Romania ataca permanent podiumul clasamentul mondial al celor mai mari bauturi de bere, cu un consum anual in jur de 100 l/locuitor, astfel ca veștile nu vor fi prea bune pentru unii dintre locuitori. La ce pericol se expun,…

- Sondajul Inscop introduce in premiera și tema reformei administrativ-teritoriale, o tema abandonata insa de coaliția de guvernare. Astfel, 60,7% dintre romani cred ca o reforma administrativ-teritoriala ar imbunatați calitatea serviciilor publice din Romania, in timp ce 31,9% sunt de parerea contrarie,…

- O inițiativa legislativa le-ar permite romanilor care fac sport intr-un cadru organizat sa-și deduca aceasta cheltuiala, in limita a aproape 2.000 de lei, anual. Prevederea a primit deja aviz pozitiv din partea Consiliului Legislativ. Propunerea legislativa „pentru incurajarea unui stil de viața activ…