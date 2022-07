Propunere ANPC: Inchiderea Halei Obor pentru o perioada de pana la un an pentru abateri repetate. Lipsa flagranta de curatenie si siguranta trebuie oprita aici

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a controlat 46 de agenti economici din mall-ul Promenada, din Bucuresti, iar in urma controlului 11 spații au fost inchise și au fost date amenzi de peste 200.000 de lei, informeaza News.ro. Au fost controlati 46 de operatori economici si, in urma…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a intreprins, luni, 20 iunie, o acțiune de verificare a modului in care sunt respectate drepturile consumatorilor de catre operatorii economici din centrul commercial Promenada, situat in sectorul I al Capitalei, informeaza Mediafax. Au fost…

- Sub coordonarea vicepresedintelui ANPC, Mihai Culeafa, echipele de control ale Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor (CRPC) Bucuresti-Ilfov au verificat comercianti de produse alimentare, nealimentare si prestatori de servicii care activeaza in mall-ul bucurestean Promenada, anunta…

- Din 30 aprilie 2021 și pana pe 14 iunie 2022, operatorul economic a anulat 11.289 de zboruri, potrivit Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Acestora le corespund 178.405 rezervari pentru care s-au efectuat plați in valoare toatala de 66.585.

- Perioada pentru autorecenzare din cadrul Recensamantului Populatiei si Locuintelor va fi prelungita cu doua saptamani, pana la 27 mai, a declarat vineri presedintele INS, Tudorel Andrei, intr-o conferinta de presa. Peste 8,4 milioane de romani au completat pana acum online formularele. "Suntem astazi…

- ANPC a anuntat ca a verificat, luni, modul in care Societatea de Transport Bucuresti, aflata in administrarea Primariei Capitalei, a dus la indeplinire masurile dispuse de comisari in urma precedentului control, care a vizat conditiile de derulare a transportului comun in Bucuresti. Astfel, comisarii…

- Aproximativ 450 de politisti bistrițeni se vor afla in strada pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si prevenirea producerii oricaror evenimente negative, in weekend-ul de 1 Mai. La nivelul judetului Bistrița-Nasaud aproximativ 100 de politisti vor actiona zilnic in dispozitivul…