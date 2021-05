Proprietățile lecuitoare ale inului și rețete de slăbire Semințele de in conțin foarte multe macro și microelemente (potasiu, calciu, magneziu, fier, mangan, cupru, zinc, crom, aluminiu, nichel, iod, bor), precum și o concentrație mare de seleniu. 1. Infuzie rece din semințe de in. Stimuleaza ușor secreția biliara și diureza, are efect laxativ și imunostimulator. Poate fi folosita in cazul intoxicațiilor alimentare. Se ia cite 2-3 linguri de ci Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

