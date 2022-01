Proprietățile de lux, refugiu pentru investiții în 2022 Piața proprietaților de lux a revenit puternic in 2021, orașele globale inregistreaza cea mai rapida creștere a prețurilor iar centrele rezidențiale de prima clasa raman un refugiu sigur pentru investitori și in acest an. In clasamentul Savills World Cities Prime Residential Index, orașele americane Miami și Los Angeles se afla in frunte, cu o creștere […] The post Proprietațile de lux, refugiu pentru investiții in 2022 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

