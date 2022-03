Proprietăţi confiscate de la mafia italiană, folosite pentru a găzdui refugiaţi ucraineni Autoritatile italiene vor sa foloseasca proprietati confiscate de la mafie pentru a gazdui refugiatii ucraineni care sosesc in Peninsula, a declarat, luni, ministrul de interne Luciana Lamorgese. Lamorgese a anuntat ca agentia care gestioneaza bunurile confiscate de la mafie a inceput sa studieze proprietati "care pot fi folosite pe termen scurt, chiar si temporar, pentru a gazdui refugiatii din Ucraina". 17.286 de ucraineni, majoritatea femei si copii, au sosit in Italia de cand armata rusa si-a inceput ofensiva in Ucraina pe 24 februarie, potrivit Ministerului de Interne. Desi cei mai multi… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

