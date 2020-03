Proprietarul Zara a inchis toate magazinele din Spania. Daca starea de urgența se prelungește, iși trimite in somaj tehnic toți cei 25.000 de angajati Grupul Inditex, proprietarul magazinelor Zara si Massimo Dutti, ar putea trimite in somaj tehnic toti cei 25.000 de angajati de la magazinele sale din Spania, in cazul in care starea de urgenta se va prelungi dincolo de data de 15 aprilie. Inditex a închis deja toate magazinele sale din Spania şi va contiuna să le plătească angajaţilor salariul normal până la data de 15 aprilie. Însă, dacă…