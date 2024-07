Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre țarile cu o vasta experiența in domeniul turismului este Indonezia, o destinație care anual reușește sa atraga milioane de oameni din intreaga lume și a carei forța de munca experimentata este acum atractiva și pentru antreprenorii romani din HoReCa. ,,Vorbim despre o forța de munca premium,…

- In ceea ce privește noua lege a pensiilor, pentru a obține o creștere a sumei primite incepand cu 1 septembrie, este esențial sa existe o lunga perioada de activitate in campul muncii. Cu toate acestea, pentru recalcularea pensiilor nu se ține cont de ani lucrați in condiții deosebite sau speciale,…

- Termenul "burnout" (epuizare prin munca) a fost introdus in anii '70 in America pentru a descrie efectele stresului cronic la locul de munca. Dupa jumatate de secol, știm ca aceasta stare poate afecta pe oricine. Din 2019, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a recunoscut sindromul de burnout ca un…

- Rata de ocupare a populației, in Romania, a fost de 69,9 la suta, in trimestrul unu 2024, pentru categoriile de varsta intre 20 – 64 de ani, cu un total de 7,973 milioane de angajați, din totalul de 8,417 forța de munca activa, arata datele Institutului Național de Statistica. La nivel național erau…

- O alta companie din sectorul IT romanesc se pregatește de un val de concedieri. Oracle Romania a inregistrat o scadere cu 94% a profitului in anul 2023, de la 30,1 milioane de lei in anul precedent la doar 1,84 de milioane de lei. Veniturile companiei au inregistrat și ele o scadere semnificativa, de…

- UE propune mai multe drepturi drepturi pentru angajați. Pentru a intari protecția sociala a muncitorilor, instituțiile europene implementeaza diverse masuri, inclusiv reglementari privind timpul de lucru și munca de la distanța. Uniunea Europeana a adoptat un set de reguli pentru consolidarea protecției…

- Se fac concedieri in masa in cadrul mai multor companii din vestul Romaniei. Astfel, in jur de 450 de angajați risca sa iși piarda locul de munca, iar unii dintre ei iși vor depune cererile pentru șomaj. Un angajator i-a trimis deja acasa pe cei care lucrau pentru el. Concedieri masive in Arad Directorul…

- Tesla intenționeaza sa concedieze 10% dintre cei peste 140.000 de angajați pe care ii are la nivel mondial potrivit unui document intern consultat de Reuters. Producatorul de mașini electrice se confrunta cu o scadere a vanzarilor, scrie observatornews.ro .