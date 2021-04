Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a afectat foarte tare copiii care traiesc in mediul rural, se arata intr-un studiu realizat de World Vision Romania. Fiindca parinții nu reușesc sa cumpere alimentele necesare, cei mici sunt nevoiți sa manance mai puțin, mai rar și consume alimente mai ieftine. Cercetarea arata…

- La cinci zile de cand au fost semnate ordinele de demolare, a inceput desființarea spațiilor comerciale din gurile de metrou aflate pe raza Sectorului 1. De aceasta data lipsește un ingredient cheie la precedentele acțiuni: scandalul. In plus, agenților economici afectați li s-a promis sprijin. Anunțul…

- Societatea de Transport București anunța ca suplimenteaza, vineri, numarul de vehicule trimise pe trasee in contextul protestului sindicatului de la metrou. “Avand in vedere protestul spontan al angajaților Metrorex din aceasta dimineața, Societatea de Transport București a luat toate masurile necesare…

- Vineri, dupa-amiaza, s-a produs o avarie la rețeaua de apa rece care aparține de Apanova, inundand Bulevardul Ferdinand din Capitala. Traficul a fost reluat de la orele 14.00, insa se circula cu dificultate. O conducta s-a spart, iar apa a acoperit intreg carosabilul, relateaza Realitatea Plus . De…

- Dacia deschide online precomenzile pentru versiunea „Comfort Plus” a primului sau model electric, incepand din 20 martie,. Acesta va fi disponibil la prețul de 18.100 euro (TVA inclus). Dacia Spring dispune de un motor electric de 33 KW (45 CP), cuplat cu o baterie de 26,8 KWh și poate fi alimentata…

- Point Development, subsidiara locala a grupului israelian Shikun & Binui, a finalizat cu succes procesul de certificare LEED pentru cea de a doua etapa de construcție a ansamblului rezidențial City Point. La finalul anului trecut proiectul a primit, din partea US Green Building Council, distincția LEED…

- Elevii din țara nu scapa de examene și bacalaureat in acest an. Ministra Educației, Lilia Pogolșa a semnat un ordin care prevede organizarea pretestarilor, pregatirii pentru BAC, dar și pentru cei din clasele primare și gimnaziale care la fel susține examene la sfarșit de an. Astfel, circa 6 mii de…

- CEC Bank a acordat un credit de 60 de milioane de lei șantierului din Mangalia, operat de constructorul olandez de nave Damen Shipyards, pentru finanțarea operațiunilor curente. Șantierul naval Damen Shipyards din Mangalia este implicat in prezent in zece proiecte de construcții navale, inclusiv pentru…