Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul de submarin si scafandrul scotian David Lochridge afirma ca a fost concediat de la OceanGate dupa ce, in 2018, a semnalat o serie de „probleme de siguranta cu privire la proiectarea experimentala si netestata” a submersibilului disparut acum in timpul unei expediții catre epava Titanicului,…

- In timp ce in Atlanticul de Nord are loc o importanta operatiune de cautare pentru a incerca gasirea submarinului disparut duminica si a celor cinci pasageri care se aflau la bord, plecati sa viziteze epava Titanicului, la aproape 4.000 de metri adancime, ies la iveala noi detalii despre submersibil.…

- Un angajat al OceanGate a fost concediat pe nedrept dupa ce, in 2018, a atras atenția riscurilor la care sunt supuși turiștii din cauza problemelor care existau la nivelul submersibilului Titan. Se pare ca aceștia nu erau informați corect despre acest proiect experimental.

- Kate Middleton a gafat. O prezența mereu rafinata și atenta la detalii, ei bine chiar și aceasta a comis o greșeala la un eveniment solemn. Camilla nu a ținut cont de ochii critici ai persoanelor din jur și i-a atras atenția prințesei. Pana și nobilimea mai grește Membrii familiei regale sarbatoresc…

- In aceste zile intreg sistemul romanesc de invațamant este paralizat de greva generala care nu da semne a se incheia. Negocierile dintre sindicate și guvern nu au dus la niciun deznodamant pozitiv pna la acesata ora, iar politrucii și susținatori ai actualului sistem de guvernare, printre care și Tudor…

- Toyota anunța ca suspenda vanzarile modelului Yaris in Thailanda dupa ce au fost depistate probleme la testele de siguranța.Toyota a oprit vanzarile si livrarile modelului Yaris Ativ in Thailanda, au declaratluni, 8 mai, oficiali de rang inalt, dupa ce filiala Daihatsu a modificat o…

- O construcție nefinalizata, din sectorul Botanica, adresa bd. Traian, 23/1, strica aspectul acestui sector al capitalei de mulți ani. De cițiva ani, acolo se adapostesc persoane fara loc permanent de trai, șobolani, munți de gunoaie zac in jur, iar toate acestea se intimplain mijlocul strazii chiar…

- Sarbatorile Pascale se apropie, așa ca oamenii fac diferite cumparaturi. ”Aveți grija la pește, vin, oua, și chiar la prajiturile din cofetarii!” A atras atenția Stelian Dolha, șeful Protecției Consumatorului BN. Incep pregatirile pentru sarbatorile Pascale care bat la ușa. In toata aceasta perioada,…