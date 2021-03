Proprietarul Pro TV, cehul Petr Kellner, a murit într-un accident de elicopter Petr Kellner (56 de ani), cu o avere estimata la 17,5 miliarde de dolari, proprietarul Pro TV și a doua cladiri de birouri din București, a murit intr-un accident de elicopter in Alaska, a anunțat luni grupul financiar PPF, scrie Reuters.PPF a finalizat, anul trecut, achiziția companiei-mama a ProTV, Central Media Entreprises. Tranzacția a fost finalizata dupa ce Comisia Europeana a aprobat preluarea, de catre PPF, a operațiunilor CMRE din Romania, Slovacia, Slovenia, Bulgaria și Cehia. Potrivit PPF, cinci oameni au murit dupa prabușirea elicopterului, autoritațile americane investigand accidentul.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

