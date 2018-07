Stiri pe aceeasi tema

- Grupul GEFCO, furnizor global de servicii industriale in lantul de aprovizionare si liderul european in domeniul logisticii auto, si compania franceza Talan vor crea o societate mixta specializata in proiectarea si comercializarea de solutii pentru piata auto. „Joint Venture-ul pe care il…

- M&S a specificat astazi primele 14 locatii vizate de inchiderile care vor lasa 600 de oameni fara loc de munca. Compania a transmis ca aceasta reorganizare este vitala pentru viitorul businessului din retail, insa sindicatul muncitorilor acuza retailerul de concedieri abuzive. Retailerul a inchis…

- Deichmann Romania, liderul pietei locale in comertul cu amanuntul de incaltaminte, a incheiat exercitiul financiar 2017 cu o cifra de afaceri de 414,4 milioane lei, in crestere cu aproape noua procente fata de 2016, cand afacerile s-au situat la 380,5 milioane lei, potrivit unui comunicat al companiei.…

- Vanzarea s-a realizat la un pret cu 9% mai mare decat valoarea de piata de la sfarsitul anului. Tranzactia va fi finalizata pana la sfarsitul trimestrului trei din 2018. Vanzarea Militari Shopping Center face parte din noua strategie a Atrium de a-si rebalansa portofoliul, atat geografic, spre Polonia…

- „Vom continua sa investim in piata in retail, in inovatie, ne vom extinde businessul in piata, acesta este inceputul. Preluarea A&D Pharma este un moment important pentru prezenta Dr. max pe piata romaneasca. Dr. Max devine unul dintre cei mai importanti jucatori din Europa, detinand pozitia de lider…

- Retailerul suedez a raportat, luna trecuta, cel mai mic profit trimestrial din ultimii 16 ani și acumularea unui stoc record de haine nevandute. Retailerul suedez Hennes & Mauritz (H&M), al doilea cel mai mare din lume, ar putea să taie dividendele, pentru prima dată din 1974, scrie…

- Compania candiana de pariuri Stars Group a convenit achizitia Sky Betting & Gaming, intr-un acord evaluat la 4,7 miliarde de dolari, pentru -si extinde prezenta pe segmentul pariurilor sportive si a crea cea mai mare companie de pariuri online listata la bursa, transmite Bloomberg.Citește…

- Compania americana Viavi Solutions, un furnizor de software si servicii pentru testarea, analizarea si cresterea calitatii retelelor de telecomunicatii cu afaceri anuale de aproximativ un miliard de dolari, are in plan sa ajunga intr-un an de zile la centrul de excelenta in cercetare si dezvoltare…