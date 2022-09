Stiri pe aceeasi tema

- La șase luni de la preluarea Combinatului de Oțeluri Speciale de la Targoviște, compania Beltrame prezinta rezultatele inițiale, abordarea de piața și propriile estimari privind prețul oțelului-beton.

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anuntat, vineri, ca "TAROM va trimite, sambata, alte doua curse speciale pentru repatrierea cetatenilor romani abandonati de Blue Air pe aeroporturile din Europa". In total, vor fi adusi in tara 350 de calatori. „TAROM trimite maine alte doua curse speciale…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) anunta, miercuri, ca a lansat in consultare publica ghiduri pentru trei apeluri cu o alocare totala de 117 milioane de euro, pentru sprijinirea integrarii pe piata muncii pentru categoriile vulnerabile. „Ministerul Investitiilor si Proiectelor…

- Termocentrala Mintia, vanduta. Cumparatorul anunța ca va investi 1 miliard de euro pentru modernizare și dezvoltare. Termocentrala Mintia a fost cumparata cu 91 milioane de euro de catre un producator global de energie, Mass Global Energy Rom. Compania anunța ca va investi 1 miliard de euro pentru modernizare…

- PSD cere intr-un comunicat de presa emis luni reluarea discuțiilor in coaliția de guvernare cu PNL și UDMR pentru plafonarea prețurilor la energie. ”Se impune reluarea, la nivelul coaliției de guvernare, a discuțiilor privind aplicarea reglementarii prețurilor la energie și gaze in Romania, pe o perioada…

- AFV Beltrame Group, producator de bare din otel si oteluri speciale din Europa, a demarat, dupa achizitia COS Targoviste in luna martie a acestui an, procesul de recrutare de personal si modernizare a combinatului si a inceput productia de otel – beton sub brandul Donalam, ajungand astfel la doua unitati…

