- Douasprezece persoane din sectorul constructiilor au fost arestate in Turcia dupa prabusirea a mii de cladiri in sudul tarii in urma seismului de luni, au relatat sambata media locale, citate de AFP.

- Mehmet Yasar Coskun, un om de afaceri care a ridicat complexul rezidential Renaissance Residence, care s-a prabusit in timpul cutremurelor de luni, a fost retinut de politistii turci pe aeroportul din Istanbul, in timp ce incerca sa plece in Muntenegru.

- Mehmet Yasar Coskun, proprietarul unuia dintre complexele rezidentiale din Hatay care s-au prabusit dupa cele doua cutremure, a fost prins pe aeroportul din Istanbul in timp ce incerca sa plece din tara, relateaza mai multe publicatii din Turcia. Constructia complexului a fost finalizata in 2013, insa…

- Potrivit marturisirilor facute in exclusivitate pentru Playtech Știri, de Anda Calin, partenera actorului Liviu Varciu, in ziua cutremurului devastator, de 7, 8 grade, din Turcia, ea se afla in aeroport pentru a-și aduce fiica aflata in vizita la bunica, in Turcia. Anda recunoaște ca ea și Liviu au…

- Au trecut mai bine de 48 de ore de cand a avut loc primul cutremur catastrofal care a facut mii de victime in Turcia, insa operațiunile de salvare continua și la aceasta ora. De curand, primarul orașului Istanbul a facut publice imagini emoționante. Un baiețel a primit apa cu dopul unei sticle, dupa…

- In timp ce așteapta un zbor pe aeroportul din Istanbul, Samet Yilmaz arata o fotografie aflata pe telefonul lui: Un morman de moloz care, inainte de cutremur, era o cladire. Sub acel moloz e ingropat fratele lui, Ismail, iar Samet a plecat din Bahrein ca sa-l salveze, relateaza BBC.

- O femeie a fost scoasa in viata dupa 52 de ore petrecute sub daramaturile unei cladiri care s-a prabusit in urma cutremurelor devastatoare ce au lovit la inceputul acestei saptamani sud-estul Turciei, relateaza miercuri DPA. Imagini difuzate miercuri de postul turc de televiziune NTV arata membri ai…

- Un reporter al postului HBR TV a fost surprins in direct de una dintre replicile cutremurului care a lovit sud-estul Turciei, luni, 6 februarie. Pe un fundal asigurat de sunetul sirenelor mașinilor de salvare, reporterul se afla pe un bulevard principal din Malatya, oraș cu peste 400.000 de locuitori,…