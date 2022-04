Proprietarul câinelui agresiv a fost amendat Sambata, 23 aprilie a.c., in jurul orei 17.30, un echipaj de jandarmerie a fost sesizat prin apel „112” dupa ce un caine de talie mare a patruns in curtea unei gospodarii din localitatea Garceiu. Prezența cainelui care manifesta un comportament agresiv a indus o stare de temere in randul membrilor gospodariei. Proprietarul cainelui, un barbat de 57 de ani, a fost sancționat contravențional cu amenda in cuantum de 1.500 lei conform O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi. Luni, 26 aprilie a.c., in jurul orei 12.20, un echipaj de jandarmerie a fost solicitat… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

