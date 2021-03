Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, vanzarile Kingfisher s-au majorat anul trecut cu 11,8%, ajungand la 242 milioane lire sterline, determinate de o cerere in creștere pe toate categoriile de produse și pe tot parcursul anului, in urma rebranding-ului fostelor magazine Praktiker in Brico Depot, anunța compania. Astfel,…

- Potrivit unui studiu Euler Hermes, Europa are cel mai mult de caștigat in ceea ce privește revigorarea turismului daca poate veni cu o soluție valida de pașaport / card de vaccin. Cota de piața europeana, in ceea ce privește numarul de sosiri de turiști, este de așteptat sa creasca la 55% dar in 2024,…

- "In prezent, din 308 milioane de vehicule care circula pe drumurile europene, doar 3 milioane sunt electrice (masini, autobuze si camioane), prin urmare potentialul de crestere al acestui segment este foarte mare. Conform estimarilor EY, numarul vehiculelor electrice ar putea atinge 40 de milioane in…

- ​Persoanele fizice sau reprezentanții firmelor vor putea fi identificați la distanța, prin mijloace video, prezentând cartea de identitate sau pașaportul, fara a mai fi nevoie sa se deplaseze la ghișeele instituțiilor publice ori la furnizorii de servicii de încredere (firme care emit semnatura…

- PSD depune, miercuri, o moțiune simpla impotriva ministrului Sanatații. Social-democrații il acuza pe Vlad Voiculescu ca a gestionat proz criza sanitara cu care Romania se confrunta. „De o luna și jumatate, in loc de masuri rapide, viguroase, care sa vina și sa corecteze tot ce ați criticat atunci cand…

- Criza sanitara a diminuat mult castigurile cluburilor de fotbal, iar pentru multe dintre ele, pana la o revizuire a contractelor jucatorilor, cheltuielile au ramas la acelasi nivel. Pierderile sunt cu atat ai mari cu cat clubul este unul cu un buget mai mare. Principalele cluburi de fotbal din Europa…

- In prima sa prognoza pentru 2021, COCERAL estimeaza productia totala de cereale din statele UE-27 +Marea Britanie la 307,4 milioane tone, in crestere fata de cele 295,7 milioane tone recoltate anul trecut. In Romania sunt asteptate cresteri importante ale productiei de grau, porumb, rapita si floarea…

- Reprezentanții companiei germane BioNTech cauta parteneri in Europa care sa ii ajute la productia vaccinului anti-Covid. Dragos Damian, CEO Terapia Cluj, explica de ce crede ca acesta nu ar putea fi produs in Romania. „In Romania ma tem ca nu se poate fabrica genul acela de tehnologie. Ati vazut acel…