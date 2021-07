Primul și singurul tip de avion de pasageri construit in Romania – ROMBAC 1-11, folosit pentru zborurile oficiale ale lui Nicolae Ceaușescu, a fost donat ieri dimineața Muzeului Național al Aviației Romane. Proprietarul, cetațeanul american Brian Hyndman, a cedat aeronava in mod gratuit, dupa cea cumparat-o cu 120.000 euro la o licitație Artmak, sub forma unui contract de sponsorizare, Muzeului National al Aviatiei Romane. Prin actul de donație, adjudecatarul iși exprima intenția de a conserva piesa istorica, de a o alatura modelelor iconice care au jucat un rol important in istoria lumii, dand…