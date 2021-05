Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 49 de ani, posesorul legal al armei cu aer comprimat cu care un copil de 8 ani l-a impuscat mortal pe fratele sau de 5 ani, la marginea unei paduri dintre localitatile Panet si Madaras, a fost retinut marti, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean Mures. „In baza probatoriului…

- "In baza probatoriului administrat, la data de 4 mai, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures au dispus masura preventiva a retinerii pentru 24 de ore, fata de barbatul de 49 de ani, detinatorul legal al armei neletale cu aer comprimat, acesta fiind introdus in Centrul de Retinere…

- Un barbat in varsta de 49 de ani, posesorul legal al armei cu aer comprimat cu care un copil de 8 ani l-a impuscat mortal pe fratele sau de 5 ani, la marginea unei paduri dintre localitatile Panet si Madaras, a fost retinut marti, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean

- Un barbat in varsta de 49 de ani, posesorul legal al armei cu aer comprimat cu care un copil de 8 ani l-a impuscat mortal pe fratele sau de 5 ani, la marginea unei paduri dintre localitatile Panet si Madaras, a fost retinut marti, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean Mures. "In…

- Un copil in varsta de 5 ani si-a pierdut viata, luni, dupa ce a fost impuscat de catre fratele sau, in varsta de 8 ani, cu o arma cu aer comprimat, la marginea unei paduri dintre localitatile Panet si Madaras. „Astazi (luni, n.r.), in jurul orei 15.00, politistii au fost sesizati prin Apel 112, cu privire…

- Intamplarea tragica a avut loc la marginea unuei paduri din apropierea localitații Madarași, județul Mureș unde copiii se aflau cu parinții la un picnic impreuna cu alte familii. La un moment dat, baiatul de opt ani a luat pușca cu aer comprimat lasata nesupravegheata de un angajat al Ocolului Silvic.…

- Politistii si procurorii din Targu Mures au demarat o ancheta, marti, dupa ce un barbat de 55 de ani a fost gasit impuscat intr-un imobil din oras. ”Astazi, in jurul orei 17.00, politistii din cadrul Politiei municipiului Targu Mures au fost sesizati prin Apel 112, cu privire la faptul ca,…

- Conducerea Poliției Romane a dispus verificari, prin specialiștii Direcției Control Intern, dupa ce polițiștii din cadrul Poliției Transporturi au greșit adresa la o descindere și au intrat in casa peste doua femei. Superiorii au anunțat ca se vor lua masurile care se impun in acest caz. Mai mulți…