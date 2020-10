Proprietaruii unei patiserii fac un sondaj cu prăjituri electorale: roşii pentru Donald Trump, albastre pentru Joe Biden Proprietaruii unei patiserii din Pennsylvania sustin ca pot prezice daca Trump va castiga un al doilea mandat, pentru ca fac un sondaj cu prajituri electorale, rosii pentru Trump, albastre pentru Biden. Lochel's Bakery a efectuat sondajul in ultimele trei cicluri electorale iar proprietarii spun ca au ghicit de fiecare data invingatorul, potrivit mediafax.ro. Citește și: Escrocherie de top: Un barbat a pretins ca este fost ministru, chestor de poliție, comisar șef sau judecator, dupa tipul de interes al persoane inșelate Cel mai recent sondaj a fost lansat in urma cu sase… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Barack Obama va participa miercuri la un prim eveniment de campanie pe teren pentru a-l sustine pe fostul sau vicepresedinte Joe Biden, care il va infrunta la urne pe republicanul Donald Trump pe 3 noiembrie, relateaza AFP preluat de agerpres. ''Presedintele Obama se va…

- Președintele SUA, Donald Trump, a revenit luni pe scena de campanie in statul Florida asigurand audienta ca este in "plina forma", cu 22 de zile inaintea alegerilor in care se va confrunta cu democratul Joe Biden, scrie Agerpres.

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminica ca acum este „imunizat” fața de Covid-19, a doua zi dupa ce medicul sau a declarat ca nu mai exista riscul sa transmita virusul, relateaza AFP."Se pare ca sunt imun, pentru ca, nu știu, poate pentru mult timp, poate pentru scurt…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in plina campanie electorala, a declarat marti ca intr-o luna ar putea fi disponibil un vaccin impotriva COVID-19. „Suntem aproape de un vaccin. Suntem la distanta de cateva saptamana pana il vom avea. Ar putea fi trei sau patru saptamani”, a spus in cadrul…

- Doua dintre avioane au lovit cladirile World Trade Center de la New York, al treilea sediul Pentagonului, iar cel de-al patrulea s-a prabusit in urma unei revolte a pasagerilor, care au incercat sa ia aparatul de sub controlul teroristilor. Atacurile au dus la declansarea asa-numitului razboi global…

- Donald Trump si Joe Biden urmeaza sa incerce vineri sa pozeze ca lideri si sa nu strice momentul de unitate nationala pe care-l reprezinta comemorarea atentatelor de la 11 septembrie 2001, succedandu-se la locul prabusirii unuia dintre avioanele deturnate de catre jihadisti, in Pennsylvania, un stat-cheie…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a denuntat luni incidentele violente izbucnite in paralel cu manifestatiile impotriva rasismului, acuzandu-l in acelasi timp pe rivalul sau, Donald Trump, ca "pune paie" pe focul agitatiei sociale, scrie AFP. "A jefui nu inseamna a manifesta. A da foc nu…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a anuntat joi ca isi va relua campania pe teren in statele-cheie inaintea prezidentialelor de la 3 noiembrie, trecand peste pozitia sa de mare prudenta in fata pandemiei de COVID-19, scrie AFP. Mult mai prezent pe teren, adversarul sau, presedintele republican…