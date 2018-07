Proprietarii, OBLIGAȚI să-şi monteze repartitoare sau contoare, altfel riscă amenzi mari Toti sunt obligati sa monteze, pana la finalul anului 2020, repartitoare sau contoare. Un termen care pana acum a fost amanat, dupa ce multi au avut de platit facturi mai mari cu astfel de dispozitive de masurare individuala. Vestea buna este ca scade TVA-ul pentru energie termica de la 19, la 5%. Cei care stau in case sau apartamente cu incalzire centralizata trebuie sa monteze obligatoriu contoare sau repartitoare, pana in 2020, conform proiectului de lege votat de parlamentari. Jumatate dintre bucuresteni, de exemplu, au avut dar au renuntat la ele. Locatar bloc: “Le-am dat jos.” Reporter:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

