Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de investitii Lion’s Head Investments, format recent printr-un parteneriat intre cea mai veche firma de asigurari de viata din Africa de Sud – Old Mutual si cea mai mare agentie imobiliara din Bulgaria – AG Capital, a anuntat ca intentioneaza sa isi dubleze valoarea portofoliului sau imobiliar…

- Comisia Europeana avertizeaza ca amendamentele din Parlament la Codul Administrativ pericliteaza eforturile de profesionalizare a functionarilor publici si anuleaza pasii anteriori facuti in acest sens.

- România ar putea pierde o jumatate de miliard de euro, fonduri europene. Comisia Europeana amenința țara noastra cu suspendarea unor finanțari daca mai multe modificari la proiectul Codului Administrativ vor intra în vigoare, anunța site-ul G4media.ro.

- Un nou fond de investitii cu capital de risc dedicat startup-urilor si cel putin doua destinate companiilor vor aparea in Romania in a doua jumatate a anului 2018, conform precizarilor facute de catre Camelia Dragoi, reprezentant al Fondului European...

- Globalworth Real Estate Investment Limited, companie de investiții imobiliare care activeaza și in Romania, a listat la Bursa de Valori București (BVB) obligațiuni corporative de 550 milioane euro.

- Brașov este primul oraș din Romania in care mai mult de jumatate din locuințe au asigurare impotriva dezastrelor, procentul fiind de trei ori peste media pe țara. Informația a fost furnizata, pentru Capital, de catre Nicoleta Radu, director al Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor(PAID), societatea…

- Brașov este primul oraș din Romania in care mai mult de jumatate din locuințe au asigurare impotriva dezastrelor, procentul fiind de trei ori peste media pe țara. Informația a fost furnizata, pentru Capital, de catre Nicoleta Radu, director al Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor(PAID), societatea…

- Ultima producție a studiourilor Disney a mers super bine in China. Primul weekend in care filmul a rulat in cinematografele asiatice s-a lasat cu incasari de 200 de milioane de dolari. ”Avengers: Infinity War” a ajuns astfel la incasari totale de 1.606,8 milioane de dolari și a depașit ”The Avengers” (1.519…