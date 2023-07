Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Ionuț Barbu, da asigurari ca de la 1 august prețul alimente lor de baza va fi mai mic: „Sunt convins ca aceasta OUG va stopa creșterea prețurilor și va aduce un preț mai mic la raft pentru romani.” „Aceste alimente sunt cele mai consumate in Romania. Sunt acele produse…

- Ordonanța care ar trebui sa ieftineasca alimentele de baza in Romania, pe agenda ședinței de Guvern. Executivul va lua in discutie, in sedinta de vineri, proiectul de ordonanta de urgenta privind instituirea unei masuri cu caracter temporar de combatere a cresterii excesive a preturilor la unele produse…

- Consiliul Concurentei critica ordonanta prin care Guvernul vrea sa scada preturile la alimentele de baza. Institutia avertizeaza ca unele preturi ar putea creste, iar unele produse ar putea sa nu mai ajunga in magazine.

- Cotele de adaos comercial pentru 14 grupe de produse alimentare se vor limita pentru o perioada de 3 luni, conform proiectului de Ordonanta de Urgenta privind instituirea unei masuri cu caracter temporar de combatere a cresterii excesive a preturilor la unele produse agricole si alimentare, publicat…

- Reprezentanții marilor lanțuri de magazine au promis Guvernului ca vor reduce temporar prețurile, incepand cu perioada imediata, la o serie de produse alimentare de baza, precum paine, lapte, branzeturi, carne, oua, malai, faina, ulei, legume, fructe, scrie profit.ro.Potrivit sursei citate, Guvernul…

- Negocierile contractelor intre retaileri si procesatori s au finalizat, iar pretul laptelui inregistreaza reduceri, in medie, de 20 in cea mai mare parte a magazinelor, potrivit informatiilor detinute de Consiliul Concurentei."Desi este un acord voluntar, iar retailerii si procesatorii nu au o obligatie…

- Fermierii sunt revoltati din cauza deciziei Guvernului privind plafonarea pretului la lapte pentru urmatoarele 6 luni. Vorbim despre o scadere a pretului cu 20%.Consiliul Concurentei spune ca ieftinirile la raft vor incepe la inceputul acestei luni si ca, cel mai probabil, vor spori consumul. Intre…

- Partidele pot inchiria sedii de la Regia Autonoma „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) pentru 15 ani in loc de 5, cu posibilitatea de prelungire, la un tarif care sa includa o cota de profit de minimum 10%. Ordonanța de urgența care stabilește noile condiții de atribuire a spațiilor…