Stiri pe aceeasi tema

- Diferența in investiții o face toleranța fața de imprevizibil sau apetitul la risc, acea doza de necunoscut care inseamna ca putem caștiga mai mult fața de un depozit la banca, dar putem și pierde o parte din bani, daca lucrurile merg prost. Iți propun sa demontam cele mai frecvente 3 mituri despre…

- Premierul remarca faptul ca doar 35% din populatie este conectata la reteaua de gaze, deși Romania are gaze. Ce soluție propune Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Orsova, unde a participat la prezentarea proiectului "Conducta de transport gaze naturale pe directia Prunisor-Orsova-Baile…

- Incepand din 8 septembrie 2020, Parcul Industrial Barcanesti a fost racordat la reteaua nationala de alimentare cu energie electrica. Sptamana trecuta s-a receptionat bransamentul la reteaua de apa a comunei Barcanesti. Investitia realizata de administratia primarului Valeriu Lupu deschide noi perspective…

- Ziarul Unirea Pandemia schimba domeniul fiscal. Angajații și companiile, in pericol de a plati taxe in plus Pandemia actuala a cauzat numeroase probleme in domeniul fiscal și cel juridic. Acestea ar trebui luate in considerare in egala masura și de angajatori, dar și de salariați, arata o analiza a…

- Mirajul muncii de oriunde in lume poate atrage anumite provocari in materie fiscala și juridica și acestea ar trebui luate in considerare in egala masura și de angajatori, dar și de salariați, arata o analiza a EY Romania, relateaza Mediafax.Corina Mindoiu, partener asociat la EY Romania,…

- "Am o veste buna sa va dau. Chiar daca nu s-a facut o inaugurare a unei investitii extrem de importante pentru Romania, aceasta investitie este gata, este vorba de gazoductul Ungheni-Chisinau. Investitia realizata de Transgaz, investitie care este finalizata si care o data cu finalizarea acestei…

- Proprietarii de case din Romania vor putea accesa o prima in valoare de maxim 15.000 de euro, prin care isi pot eficientiza din punct de vedere energetic imobilele, a anuntat, in data de 12 mai, ministrul Mediului, Costel Alexe, in conferinta de lansare in consultare publica a Ghidului de finantare…

- Statul a eșuat in programul de reabilitare a locuințelor pentru atingerea standardele de eficiența energetica impuse de UE. In ultimii zece ani au fost renovate doar 6% dintre cladirile din Romania, insa Guvernul vine acum cu un nou plan care ii va scandaliza insa pe romani. Reabilitarea termica a locuințelor,…